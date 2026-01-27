"Уралкалий" — призер спартакиады Росхимпрофсоюза

Команды "Уралкалий" из Соликамска и Березников заняли второе и третье места по итогам спартакиады Росхимпрофсоюза 2025 года. Восьми сотрудникам компании присвоено звание "Лучший спортсмен 2025 года", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Награждение кубками и дипломами состоялось на торжественном открытии спартакиады Росхимпрофсоюза предприятий химической отрасли Пермского края, которое проходило в Соликамске в Доме спорта "Калиец". В мероприятии приняли участие две команды спортсменов "Уралкалия" и две команды дочерних обществ.

В 2026 году спартакиада Росхимпрофсоюза пройдет по 12 видам спорта: волейбол, стрельба, дартс, лыжные гонки, гиревой спорт, плавание, легкоатлетический кросс, футбол, настольный теннис, шахматы, баскетбол и многоборье ГТО.

"Призовые места спортсменов "Уралкалия" в спартакиаде Росхмпрофсоюза являются показателем многолетнего вклада компании в развитие спорта и поддержку здорового образа жизни среди сотрудников. В "Уралкалии" созданы все условия для занятий спортом: проводится корпоративная спартакиада, действуют акции, в которых сотрудники могут на льготных условиях плавать в бассейне, брать напрокат велосипеды, лыжи, коньки. Компания выступает генеральным партнером различных спортивных соревнований и поддерживает профессиональных спортсменов", - отметил председатель первичной профсоюзной организации "Калийщик" Павел Кузьмин.