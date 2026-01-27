У России много веков дефицит дружеских чувств с Польшей и Прибалтикой – Песков

Есть страны, с которыми у России на протяжении многих веков дефицит дружбы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Взять хотя бы Польшу. С Польшей у нас действительно проблемы. С Прибалтикой у нас действительно проблемы. Они нас постоянно почему-то боятся, нас демонизируют. Все, кто приходит там к власти, начинают люто ненавидеть Россию и русских", - заявил Песков в разговоре с журналистом кремлевского пула Александром Юнашевым.

Песков считает такое отношение со стороны Прибалтики и Польши "большой ошибкой", "взаимодействие с Россией могло бы принести им гораздо больше".