Роскомнадзор отказался блокировать сайты с "домашкой" по плану Минпроса

В Роскомнадзоре заявили, что не будут блокировать сайты с готовыми домашними заданиями, как того хочет Минпросвещения.

На днях Минпросвещения разработало законопроект о запрете распространять в интернете и соцсетях готовые решения домашних заданий и заданий всероссийской олимпиады, так как они приучают детей лишь переписывать готовое, а не думать самим. Это подрывает и мотивацию тех, кто хочет учиться, считают в ведомстве.

Однако решение блокировать сайт или информацию принимает не Роскомнадзор, а "уполномоченные законом в данной сфере ведения органы власти или суды", говорится в сообщении ведомства. Такой ответ похож на явное несогласие с планами Минпросвещения.

О том, что этим планам будет мощное противодействие, накануне заявил глава общественного движения "За возрождение образования" профессор математики Александр Иванов. Хотя инициативы сверху обычно принимаются без проблем, в этот раз все будет иначе, уверен он, так как законопроект ущемляет интересы серьезного бизнеса, в числе клиентов которого сотни тысяч детей и родителей, - бизнеса по предложению готовых школьных заданий.

За такой запрет были бы репетиторы, спрос на услуги которых в таком случае только повысится. В последние годы крупные онлайн-платформы все больше отнимают них клиентов - учеников. В этом может быть интерес Минпросвещения, полагает эксперт. Также заинтересован в запрете Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), задания которого появляются в интернете. Но в любом случае обычных школьников не ждет ничего хорошего.

"Массовая школа сегодня не тянет полноценную подготовку к ЕГЭ: там нет учителей достаточной квалификации (а нередко и вообще нет учителей-предметников). Детям, которые ориентированы на приличный балл, прямо говорят: это ваши проблемы и интернет в помощь", - пишет Александр Иванов.

С другой стороны, нейросети уже сейчас выполняют любое задание школьного курса, так что инициатива запрета достаточно странная, заключает эксперт.

По результатам исследования онлайн-школы Skysmart, полностью самостоятельно делают домашние задания 37% школьников, в 22% случаев родители активно помогают детям, а 21% взрослых подключаются к процессу эпизодически. При этом 66% родителей не могут помочь детям с выполнением домашних заданий, которые составлены так, что в них мало что можно понять. Что касается 37% школьников, выполняющих домашнее задание самостоятельно, то имеется в виду, что без помощи родителей. А вот сколько школьников сегодня выполняют "домашку" без обращения к интернету и есть ли вообще такие - неизвестно.

Большинство экспертов отмечают, что в настоящее время очень сильно изменился подход к домашнему заданию в связи с доступностью интернета и нейросетей, откуда дети просто списывают. Госдума знает об этой проблеме и готова предложить свои решения, анонсировал в августе 2025 года спикер Вячеслав Володин. Правда, предложений до сих пор нет.