В Москве резко выросла стоимость поездок на такси

В Москве и Московской области растет стоимость поездки на такси – из-за очередного мощного снегопада и возросшего спроса. Цены уже увеличились в 2-3 раза.

Сервис "Яндекс такси" при попытке заказать машину сообщает: "Плохая погода. Все хотят уехать на такси, и заказов значительно больше, чем свободных машин. Машина может ехать дольше обычного. Возможно, сегодня быстрее на общественном транспорте".

О том, что лучше остаться дома или поехать на метро, предупреждают сервисы "Яндекс карты" и "Яндекс навигатор".

Ранее стало известно, что аэропорт Шереметьево временно ограничил работу из-за обильных осадков.

В департаменте транспорта московской мэрии посчитали: "Поездка на машине, которая в ясный день занимает 40 минут, в снежную погоду может растянуться на 1,5–2 часа. Та же поездка на метро займет свои привычные 40-50 минут без стресса и задержек".