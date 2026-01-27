В России мигрантам могут отказать в гражданстве из-за преступлений на родине

В России могут поменять правила предоставления мигрантам гражданства. Предлагается узаконить отказ в выдаче паспорта, если потенциальный "новый россиянин" совершил на своей родине какие-либо преступления.

Мигрантам для получения российского гражданства или вида на жительство (ВНЖ) может понадобиться справка об отсутствии судимости, выданная их страной. Такие поправки, разработанные МВД, 25 января 2026 г. одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили источники "Известий" в кабмине.

Выходцы из стран Средней Азии, оказываясь в России, регулярно попадают в криминальные сводки. Одна из громких историй – нападение на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Атака на него произошло в Промышленном районе Самары в июле 2024 г. Депутат Матвеев пытался остановить мигрантов, избивавших прохожих, но сам стал жертвой нападения и получил удар по голове. Поначалу следствие квалифицировало такие действия как хулиганство, но позже по настоянию главы СКР Александра Бастрыкина была добавлена более тяжкая статья о покушении на убийство. Однако судья Татьяна Керосирова решила по-своему и освободила нападавших. В ответ Бастрыкин потребовал подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда РФ.