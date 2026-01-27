27 Января 2026
Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: МЧС России

Сгоревшую в Нягани мечеть не будут восстанавливать

Мэр Нягани Иван Ямашев сообщил, что сгоревшую мечеть "Эль-Байрам" восстанавливать не станут. В настоящий момент власти вместе с религиозной организацией подбирают временное помещение, чтобы у мусульман была возможность совершать молитвы в преддверии предстоящих праздников: с 19 февраля по 19 марта пройдет Рамадан, а 20 марта - Ураза-байрам.

"Важно отметить, что в Нягани на пожертвования прихожан и неравнодушных граждан ведется строительство новой мечети. Сейчас особенно важно ускорить работы и ввести этот объект в эксплуатацию в ближайшее время, чтобы обеспечить полноценную духовную поддержку и объединение общины", - заявил Ямашев.

Пожар в мечети в Нягани(2026)|Фото: МЧС России

Напомним, 26 января, в два часа ночи в пожарную службу поступил сигнал о возгорании няганской мечети. На место происшествия немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения, чьи оперативные действия помогли сохранить большую часть здания. В настоящее время дознавателями МЧС России устанавливается причина пожара. Предварительная версия - неисправность электропроводки: помещение отапливалось электрокотлом и, учитывая низкую температуру наружного воздуха, работающим на максимум.

Теги: пожар, мечеть, Нягань


