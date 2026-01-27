Белый дом опроверг публикацию об условии гарантий безопасности для Украины

Белый дом опроверг информацию газеты Financial Times об отказе от притязаний Украины на территории как условии получения Киевом гарантий безопасности США.

"Это абсолютно неверно. Единственная роль США в мирном процессе состоит в сближении обеих сторон для заключения сделки", - заявила заместитель пресс-секретаря американской администрации Анна Келли. Ее слова приводит РИА Новости.

Ранее газета сообщила, что США якобы дали понять Киеву, что предоставят Украине гарантии безопасности, если она сначала согласится на сделку с отказом от притязаний на территории.

На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ВСУ для урегулирования должны покинуть территорию Донбасса, это является очень важным условием. А украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что территориальный вопрос будет ключевым на переговорах в ОАЭ.