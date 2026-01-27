27 Января 2026
Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: admtyumen.ru

Моор прокомментировал взрыв газа в автомобиле в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал взрыв газа в автомобиле, который произошел накануне, передает корреспондент Накануне.RU.

Он заверил, что необходимая помощь девочке была оказана.

"Что особенно страшно – под угрозой оказались жизнь и здоровье ребенка. Такие ситуации всегда воспринимаются особенно остро. К счастью, обошлось без трагических последствий. По информации медиков, состояние девочки – средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Вся необходимая помощь оказана. Зимой традиционно повышается риск подобных происшествий. Прошу всех быть особенно внимательными – заранее проверять техническое состояние автомобилей, газового оборудования и других потенциально опасных устройств. Пострадавшим – скорейшего выздоровления. Ситуация на контроле профильных служб", - написал Александр Моор.

26 января 2026 года у дома 152 на улице Московский тракт в городе Тюмени произошел хлопок газовоздушной смеси в салоне транспортного средства Фольскваген Бора. В результате происшествия водитель автомобиля и его 11-летняя дочь получили ожоги. Им оказана медицинская помощь.

Теги: уголовное дело, автомобиль, взрыв, хлопок


