Трамп сдает назад в Миннесоте

27 Января 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Народов много - семья одна 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Трамп сдает назад в Миннесоте

Президент США Дональд Трамп, вероятно, решил сдать назад после массовых протестов в Миннесоте, которые начались после второго убийства американца агентами миграционной службы. Как сообщает телеканал NBC News со ссылкой на официальных лиц Белого дома, погранслужба США выведет часть агентов из Миннеаполиса - столицы штата. Этого добивались протестующие.
Читайте также:

Накануне Трамп заявил, что провел переговоры с губернатором штата Тимом Уолцом, с которым они "на одной волне". Также Трамп провел разговор с мэром Миннеаполиса Джейкобом Фреем, по итогам которого достигнут значительный прогресс. Еще днем ранее Трамп выражал твердую и достаточно бескомпромиссную позицию по миграционной политике, обвиняя власти продемократического штата в потакании протестам и бездействии по проблеме миграции.

По новому совместному опросу Reuters и Ipsos, уровень одобрения миграционной политики Трампа в США упал до 39%, против - 53%. А 58% считают, что агенты иммиграционной службы зашли слишком далеко в мерах по пресечению нарушений. Лишь 12% считают, что они, наоборот, сделали еще недостаточно.

Трамп ранее направил тысячи федеральных миграционных агентов в Миннеаполис после того, как в американских СМИ начали писать о мошенничестве со стороны выходцев из Сомали, которую Трамп назвал "худшей страной в мире".

Экс-депутат Рады Олег Царев считает, что Трамп отступает, хотя еще сутки назад называл убитого "внутренним террористом" и требовал от властей штата немедленной выдачи всех нелегалов под федеральный арест. Возможно, он не ожидал такого отпора. Даже многие республиканцы стали критиковать методы иммиграционной службы, а кандидат в губернаторы Миннесоты от партии Крис Мадел снял свою кандидатуру с выборов 2026 года и назвал политику Трампа "неисправимой катастрофой". Он заявил, что не видит возможности быть членом партии, которая поступает подобным образом. Теперь поражение республиканцев в Миннесоте гарантировано, а штат на некоторое время для них потерян.

Политолог-американист Малек Дудаков пишет, что даже лидеры республиканцев в обеих палатах Конгресса стали усиливать давление на Белый дом, требуя остановить сползание США в состояние бесконечной вялотекущей гражданской войны, которая особенно ярко проявилась в Миннеаполисе. Кроме того, они дают понять Трампу, что могут и не блокировать процедуру импичмента Трампа, которую инициируют демократы, если он будет начинать новые военные операции в обход Конгресса. Речь о Гренландии, но также и об Иране. Его действия привели к резкому проседанию рейтинга ресубликанцев, которым уже почти обеспечено поражение на выборах в Конгресс в ноябре 2026 года.

"А впереди еще маячит угроза шатдауна, который грозят устроить демократы в отместку Трампу. Хоть это сейчас ввергнет правительство США в состояние настоящего хаоса. Но Демпартия уже руководствуется большевистской логикой "чем хуже, тем лучше". Впереди сезон больших протестов в США и войны Трампа с Конгрессом. Будет весело и страшно", - прогнозирует эксперт.

Теги: трамп, сша


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети