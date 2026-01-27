Трамп сдает назад в Миннесоте

Президент США Дональд Трамп, вероятно, решил сдать назад после массовых протестов в Миннесоте, которые начались после второго убийства американца агентами миграционной службы. Как сообщает телеканал NBC News со ссылкой на официальных лиц Белого дома, погранслужба США выведет часть агентов из Миннеаполиса - столицы штата. Этого добивались протестующие.

Накануне Трамп заявил, что провел переговоры с губернатором штата Тимом Уолцом, с которым они "на одной волне". Также Трамп провел разговор с мэром Миннеаполиса Джейкобом Фреем, по итогам которого достигнут значительный прогресс. Еще днем ранее Трамп выражал твердую и достаточно бескомпромиссную позицию по миграционной политике, обвиняя власти продемократического штата в потакании протестам и бездействии по проблеме миграции.

По новому совместному опросу Reuters и Ipsos, уровень одобрения миграционной политики Трампа в США упал до 39%, против - 53%. А 58% считают, что агенты иммиграционной службы зашли слишком далеко в мерах по пресечению нарушений. Лишь 12% считают, что они, наоборот, сделали еще недостаточно.

Трамп ранее направил тысячи федеральных миграционных агентов в Миннеаполис после того, как в американских СМИ начали писать о мошенничестве со стороны выходцев из Сомали, которую Трамп назвал "худшей страной в мире".

Экс-депутат Рады Олег Царев считает, что Трамп отступает, хотя еще сутки назад называл убитого "внутренним террористом" и требовал от властей штата немедленной выдачи всех нелегалов под федеральный арест. Возможно, он не ожидал такого отпора. Даже многие республиканцы стали критиковать методы иммиграционной службы, а кандидат в губернаторы Миннесоты от партии Крис Мадел снял свою кандидатуру с выборов 2026 года и назвал политику Трампа "неисправимой катастрофой". Он заявил, что не видит возможности быть членом партии, которая поступает подобным образом. Теперь поражение республиканцев в Миннесоте гарантировано, а штат на некоторое время для них потерян.

Политолог-американист Малек Дудаков пишет, что даже лидеры республиканцев в обеих палатах Конгресса стали усиливать давление на Белый дом, требуя остановить сползание США в состояние бесконечной вялотекущей гражданской войны, которая особенно ярко проявилась в Миннеаполисе. Кроме того, они дают понять Трампу, что могут и не блокировать процедуру импичмента Трампа, которую инициируют демократы, если он будет начинать новые военные операции в обход Конгресса. Речь о Гренландии, но также и об Иране. Его действия привели к резкому проседанию рейтинга ресубликанцев, которым уже почти обеспечено поражение на выборах в Конгресс в ноябре 2026 года.

"А впереди еще маячит угроза шатдауна, который грозят устроить демократы в отместку Трампу. Хоть это сейчас ввергнет правительство США в состояние настоящего хаоса. Но Демпартия уже руководствуется большевистской логикой "чем хуже, тем лучше". Впереди сезон больших протестов в США и войны Трампа с Конгрессом. Будет весело и страшно", - прогнозирует эксперт.