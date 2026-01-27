Первый замминистра финансов Свердловской области ушла в отставку спустя 40 лет работы

Министерство финансов Свердловской области объявило об отставке первого заместителя министра финансов региона Светланы Климук.

Как сообщили Накануне.RU в областном минфине, Климук уходит на заслуженный отдых. В министерстве она проработала почти 40 лет и принимала участие в формировании 26 бюджетов Свердловской области. Накануне, 26 января, был ее последний рабочий день.

"Уникальный руководитель, который, десятилетиями занимая высокий пост, сохранил скромность, уважительное отношение к коллегам, независимо от их должности, открытость, готовность поддерживать и помогать", - отметили в минфине.

