Суд ужесточил наказание Акунину*, назначив ему колонию строгого режима

Таганский суд Москвы ужесточил наказание писателю Борису Акунину* (настоящее имя - Григорий Чхартишвили). Апелляционная инстанция заменила ему колонию общего режима на колонию строгого режима, сообщает ТАСС.

Приговор мирового судьи от 3 декабря 2025 года был изменен по требованию прокуратуры. Срок наказания будет исчисляться только с момента фактического задержания писателя или его экстрадиции.

Напомним, в декабре Мировой суд Москвы окончательно приговорил Акунина* к 15 годам колонии заочно, добавив 1 год колонии к ранее назначенному заочному наказанию в 14 лет. Писателя признали виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента.

В июле 2025 года 2-й Западный окружной военный суд в Москве приговорил писателя к 14 годам лишения свободы. Обвинение просило приговорить его к 18 годам колонии строгого режима. Акунина* признали виновным в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ, внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга