Для мам и пап, не дающих видеть ребенка другому родителю, повысят штрафы

В России могут повысить штрафы для родителей, запрещающих ребенку общаться с матерью или отцом и намеренно скрывающих его местонахождение, поправки уже одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишут "Ведомости". Если поправки будут одобрены, штрафы с 2-3 тыс. руб. увеличатся до 5-10 тыс. руб.

Также планируется увеличить штрафы для тех, кто грубо нарушает предписание суда о порядке проживания ребенка у каждого из родителей. Кроме того, предлагается увеличить штрафы в случае повторных нарушений – до 15-20 тыс. руб.

Эксперты отмечают, что сейчас штрафы являются скорее символическими, но даже в случае их повышения многих конфликтующих родителей не остановит угроза административного наказания. Они отмечают, что государству следует обратить внимание на институт медиации – посредничества между родителями третьей стороны (медиатора), которая могла бы помочь найти компромисс при воспитании ребенка.