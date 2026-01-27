В Подмосковье в пожаре в хостеле погибли четверо

В Московской области в хостеле произошёл пожар. Есть погибшие.

Речь идёт о возгорании в хостеле, расположенном по адресу Балашиха, микрорайон Салтыковка, квартал Зворыкино, дом 37. О пожаре стало известно сегодня в 4.40. Здание трёхэтажное, площадью 168 "квадратов", монолитное, железобетонное, с мансардой, подвалом, паркингом, бассейном.

В огне погибли четверо людей, ещё шестеро, двое из которых – дети, спасены, сообщает управление МЧС по Московской области.