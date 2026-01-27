Пополнение для бюджета: Силуанов предлагает разрешить в России онлайн-казино

Министр финансов России Антон Силуанов предложил Владимиру Путину возможность легализации в стране онлайн-казино.

Силуанов, якобы, предлагает создать единого оператора, который будет отчислять в бюджет не менее 30% от выручки с такой деятельности. В таком случае, по расчетам Минфина, доходы бюджета могут составить 100 млрд руб. ежегодно. В ведомстве посчитали оборот нелегального сегмента азартных игр в интернете – более 3 трлн руб. ежегодно, пишет "Коммерсант" со ссылкой на неназванные источники. Нелегальных казино существует около сотни.

Сейчас в России организовывать и проводить азартные игры в сети могут лишь букмекерские конторы и тотализаторы, в 2024 году этот рынок оценивался в 1,7 трлн руб. Также есть игорные зоны в Сочи, Калининграде, Приморье, Крыму и на Алтае.

Минфин предлагает ограничить возраст пользователей, которые смогут играть в казино онлайн – не младше 21 года. Также единого оператора казино обяжут вести работу по профилактике игровой зависимости.