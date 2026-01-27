Выпускники Школы-студии МХАТ воспротивились назначению Богомолова и.о. ректора

В сети появилось открытое письмо выпускников школы-студии МХАТ к министру культуры России Ольге Любимовой. В нём говорится о неприятии авторами документа назначения и.о. ректора Школы-студии Константина Богомолова.

По мнению авторов письма, назначение Богомолова "нарушает традиции преемственности, существующие в Школе-студии на протяжении всей ее истории". Например, предыдущие ректоры Школы-студии были её выпускниками, Богомолов же окончил Российский институт театрального искусства ГИТИС. Копию письма опубликовали в соцсетях различные актёры, среди которых – Марьяна Спивак, Юлия Меньшова, Марк Богатырев и другие, пишет "Ъ".

Пост стал вакантным после смерти прежнего ректора, актёра Игоря Золотовицкого. Позже министр культуры России Ольга Любимова сообщила о назначении Константина Богомолова и.о. ректора Школы-студии МХАТ. Утверждение именнотакой кандидатуры министр объяснила профессионализмом Богомолова.