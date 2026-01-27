В России обсуждают введение маркировки готовой еды

В России рассматривается возможность введения маркировки для готовой пищевой продукции.

Согласно Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды, бизнес поддерживает инициативу Роспотребнадзора о создании дополнительного контрольного механизма. Однако поддержка обусловлена рядом условий: власти должны начать с добровольного пилотного проекта и сформировать единые стандарты регулирования.

В Центре развития перспективных технологий заявили о технической готовности к внедрению такой системы. По оценкам Общественного совета при Роспотребнадзоре, маркировка может распространиться на всю переработанную пищевую продукцию в упаковке. В совете также обратили внимание на тревожную статистику: в 2025 году 64% проб готовой еды не соответствовали нормам СанПиНа, сообщают "Известия".

Напомним, за три квартала 2025 года рынок готовой еды в России вырос почти на треть (32%) в денежном выражении и на 17% в натуральном.