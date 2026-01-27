Крупнейший проект "Норникеля" в КНР оказался на грани срыва после отказа китайского партнера

Совместный проект "Норникеля" и китайских партнеров по возведению медного завода в КНР оказался под угрозой реализации.

Китайская сторона решила выйти из сделки. Предприятие, запланированное в порту Фанчэнган, должно было производить до 500 тыс. тонн меди ежегодно. Переговоры о соглашении планировали завершить еще весной 2025 года, когда визит в Пекин совершил президент Владимир Путин, однако партнер отказался от сотрудничества после смены своего руководства.

Теперь "Норникелю" предстоит найти в Китае нового инвестора. В противном случае, компании, возможно, придется пересмотреть планы по закрытию устаревшего комбината в Норильске, намеченные на 2027 год, сообщает Bloomberg.

Решение о переносе мощностей в Китай гендиректор Владимир Потанин объяснил экономической целесообразностью: строительство нового завода было признано более выгодным, чем дорогостоящая модернизация норильского производства, работающего с 1935 года.

Ранее глава "Норникеля" во время встречи с президентом РФ, которая состоялась в Кремле, пожаловался на санкционное давление на компанию.