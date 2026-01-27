Российские компании заложили в бизнес-планы инфляцию вдвое выше прогноза ЦБ РФ

Предприниматели в России не верят в победу над инфляцией.

Таковы данные опроса предприятий, который провел Центробанк РФ. Из него следует, что при формировании бизнес-планов на 2026 год участники мониторинга в среднем исходят из годовой инфляции 9,3%. Это несколько меньше, чем год назад, когда компании закладывали в бизнес-планы рост цен в 2025 год на 10,7%, но гораздо больше официальной инфляции, текущей и прогнозируемой.

Также отмечается, что рост деловой активности продолжился меньшими темпами, по сравнению с прошлым декабрем. Ценовые ожидания бизнеса увеличивались четвертый месяц подряд и находятся на максимуме с апреля 2022 года.

Ранее российский президент Владимир Путин потребовал от кабмина найти способы снизить административную и налоговую нагрузку на малый бизнес.