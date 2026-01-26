26 Января 2026
Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России восстановлена работа системы бронирования Leonardo

Названа причина сбоя в работе сервиса бронирования Leonardo.

Причиной сбоя – внутренняя техническая проблема на стороне компании "Сирена Трэвел", сообщили РИА Новости в Ростехе". Сейчас работа Leonardo восстановлена.

Ранее сегодня авиакомпании группы "Аэрофлот" сообщили о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo (Сирена-Трэвел).

"Временно ограничены регистрация пассажиров и багажа, оформление, переоформление и возврат билетов и дополнительных услуг во всех каналах продаж авиакомпании (сайт, контакт-центр, агенты). Возможны корректировки в расписании. На данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы", - сообщили в "Аэрофлоте".

"При этом система регистрации клиентов в аэропортах работает в ручном режиме", - сообщили в "Победе" (входит в группу "Аэрофлот").

Система бронирования Leonardo была разработана в конце 2011 г., а официально запущена в 2014 г. Разработчиком выступила компания "Сирена-Трэвел", которая входит в госкорпорацию "Ростех". Leonardo используют более 60 авиакомпаний, включая "Аэрофлот", "Победа", Red Wings, "Ямал", Utair, "Алроса" и другие. Система обеспечивает бронирование и продажу билетов, а также дополнительных услуг на регулярных и чартерных рейсах.

