Жителей Петербурга предупредили о возможных отключениях мобильного интернета

Жителей Санкт-Петербурга предупредили о возможных отключениях мобильного интернета. Власти заявляют, что это связано с обеспечением безопасности.

В комитете по информатизации и связи администрации Санкт-Петербурга рекомендовали пользоваться для связи городской Wi-Fi-сетью ""SPB_FREE". Авторизоваться в ней можно с помощью мобильного телефона, передает РБК.

На протяжении всего дня 26 января пользователи из Петербурга сообщали о проблемах с мобильным интернетом, повышение числа жалоб на качество связи зафиксировал сервис Downdetector.

Известно, что сейчас в городе находится в поездке президент России.