Игорь Седов провёл «Разговоры о важном» для астраханских старшеклассников

Очередная учебная неделя 2026 года в астраханской школе №35 началась с торжественной церемонии - был поднят Государственный флаг, исполнены гимны России и Астраханской области.

Почётным гостем и главным спикером школьного часа «Разговоры о важном» стал председатель Городской Думы Игорь Седов.

В ходе этого занятия со старшеклассниками глава городской Думы неформально обсудил с ребятами вопросы патриотизма, гражданской ответственности и духовно-нравственных ценностей. Игорь Седов в общении опирался на информацию о знаковых исторических фактах из жизни России, Советского Союза, Астраханской области, подчеркивая неразрывную связь поколений.

Как отметили астраханские старшеклассники, встреча была познавательный. И при этом ребята активно включились в беседу, задавали вопросы самого разного характера. В частности, и о мерах поддержки студенчества, реализации молодежной политики в регионе и профессиональном самоопределении выпускников.

«Ключевая задача таких встреч — сформировать у ребят ценностное отношение к своей стране, её великому прошлому и уникальному культурному наследию. Важно, чтобы молодежь чувствовала сопричастность к судьбе Родины», — отметил Игорь Седов.