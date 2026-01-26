Бывшую заведующую поликлиникой в Североуральске будут судить за подделку диплома

Бывшая заведующая поликлиникой в Североуральске предстанет перед судом за подделку дипломов врача, обеспечивших ей высокую должность. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Обвиняемая ранее работала фельдшером в ГАУЗ СО "Североуральская ЦГБ". По данным следствия, она предоставила поддельный диплом о высшем медицинском образовании по специальности "Лечебное дело", а также фиктивный документ об окончании ординатуры по терапии. Благодаря им ее перевели на должность врача-терапевта участкового, а после и заведующей поликлиникой. Спустя непродолжительное время она уволилась из медучреждения.

Когда подделка документов вскрылась, свердловчанку обвинили по ч. 3 ст. 327 УК РФ "Использование заведомо подложного документа". По мнению следствия, ее действия могли нести угрозу здоровья пациентов.

Рассмотрение уголовного дела назначено на 5 февраля 2026 года.