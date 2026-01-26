В Екатеринбурге отправили под домашний арест девушку, спалившую авто по указке мошенников

Суд в Екатеринбурге отправил под домашний арест девушку, обвиняемую в поджоге автомобиля. Сама она уверяет, что действовала по указке мошенников.

Напомним, поздним вечером 23 января полицейским поступил сигнал о возгорании кроссовера на улице Вилонова. На месте нашли бутылку с остатками горючей жидкости. Вскоре была задержана 20-летняя девушка. Она рассказала силовикам, что спалить чужое авто ее вынудили телефонные мошенники. Было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное повреждение чужого имущества".

Как сообщили Накануне.RU в Кировском районном суде Екатеринбурга, обвиняемой по делу проходит Светлана Толстова. Следствие вышло с ходатайством об избрании для нее меры пресечения. В итоге суд отправил девушку под домашний арест.

Такая мера для Толстовой будет действовать до 23 марта 2026 года. Постановление пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Свердловском областном суде.