В тюменском правительстве произошло новое кадровое назначение
Андрей Яковлев назначен председателем Региональной энергетической комиссии Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.
Он приступает к работе в новой должности с 26 января. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.
Ранее Андрей Яковлев занимал должность заместителя руководителя РЭК.