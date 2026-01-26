Прокуратура Тюменской области контролирует расследование инцидента с автомобилем

Прокуратура Тюменской области взяла на контроль расследование уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности по установлению и обслуживанию газобаллонного оборудования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.



26 января 2026 года у дома 152 на улице Московский тракт в городе Тюмени произошел хлопок газовоздушной смеси в салоне транспортного средства Фольскваген Бора. В результате происшествия водитель автомобиля и его 11-летняя дочь получили ожоги. Им оказана медицинская помощь.