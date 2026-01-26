Фигуранты дела Merlion получили 14-19 лет

В России прозвучали приговоры по делу о фальсификации доказательств в отношении руководства компании Merlion и взятках за прекращение расследования. Решения принял 235-й гарнизонный военный суд.

Шестеро фигурантов получили 14-19 лет лишения свободы. Также они обязаны возместить 15 млн руб. по гражданскому иску потерпевших, пишет "Ъ". Среди осуждённых – сотрудники ФСБ и СКР.

По версии следствия, злоумышленники инициировали незаконное уголовное преследование совладельцев крупной IT-компании Merlion Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова, а также экс-начальника её службы безопасности Бориса Левина.