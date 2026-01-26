Посол РФ: Венесуэльские военные пытались применить ПЗРК "Игла" при атаке США

Венесуэльские военные пытались применить ПЗРК "Игла-С" во время захвата президента страны Николаса Мадуро американцами, сообщил посол РФ в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

"Мне сказали, что было как минимум два выстрела, и обе "Иглы" не попали в цель. Я пошел к военным и спросил – как же так?" - сказал он в интервью на канале "Россия 24".

По мнению дипломата, у венесуэльских военных не было достаточных навыков обращения с этим оружием.

Ранее The New York Times со ссылкой на американских чиновников сообщала, что ЗРК "Бук-М2" и С-300, поставленные Венесуэле Россией, и вовсе не были подключены к радарам во время военной операции США, в ходе которой был захвачен президент страны Николас Мадуро.

3 января 2026 года США провели военную операцию против Венесуэлы под названием "Абсолютная решимость". Операция началась с массированных авиационных и, предположительно, ракетных ударов по объектам на территории Венесуэлы, включая ее столицу Каракас. Затем с вертолетов была высажена группа спецназа, которая захватила президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с его женой и вывезла их из страны в США.

Агентство Reuters отмечало, что источник ЦРУ в ближайшем окружении Мадуро помогал американским военным следить за ним до его поимки. Люди, информированные об операции, сообщили, что в аресте участвовали военные Венесуэлы.