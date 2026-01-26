Горелкин призвал не запрещать сайты с готовыми домашними заданиями

Власти не должны блокировать сайты с готовыми решениями домашних заданий, ЕГЭ, ОГЭ и олимпиад. Так считает первый зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

На днях Минпросвещения разработало законопроект о запрете распространять в интернете и соцсетях готовые решения домашних заданий и заданий всероссийской олимпиады. Они приучают детей лишь переписывать готовое, а не думать самим. Это подрывает и мотивацию тех, кто хочет учиться, считают в ведомстве.

Горелкин не согласен с этими доводами и считает, что это "чересчур". Такая практика "прорешивания" заданий сложилась как естественная реакция на ту систему, которую годами выстраивало министерство. И пока она не поменяется, никакие блокировки не спасут, а школьники направятся в даркнет и к мошенникам, уверен он.

"Нужно разгружать школьную программу, делать так, чтобы подготовка к экзаменам не вызывала у детей желание зубрить или списывать. Досудебная блокировка сайтов – это инструмент для борьбы с общественно опасной информацией", - написал депутат.