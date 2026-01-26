Власти вводят обязательную геномную регистрацию военнослужащих

Правительство внесло в Госдуму законопроект о введении обязательной геномной регистрации военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел.

Документ разработан по поручению президента РФ. Это делается для идентификации военных в условиях СВО. Депутаты говорят о том, что геномная регистрация позволит быстро и однозначно проводить опознание погибших или тяжело раненых.

При этом ключевым остается вопрос безопасности данных. Утечки информации из разных баз данных в России происходят постоянно. В сеть ежегодно попадают сотни миллионов записей персональных данных россиян, то есть в среднем несколько раз на каждого человека. Причем в 2025 году 73% всех утечек данных из российских организаций пришлось на госсектор (данные компании "Еca Про", входящей в ГК "Кросс технолоджис"). Это связано с низим уровнем защищенности данных.

Сейчас ДНК собирают только у осужденных, арестованных, неизвестных лиц, чьи биологические материалы изъяты на месте следственных действий, близких родственников пропавших без вести. Также ДНК забирают из тел неопознанных граждан.