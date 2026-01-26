ФАС проверит обоснованность повышения тарифов МТС для 18 млн абонентов

Федеральная антимонопольная служба проверит планы МТС по повышению тарифов в среднем на 15,6% для 18 млн абонентов в феврале 2026 года.

По данным службы, среди тех, кому повысят тариф, оказались и граждане, которым компания ранее предложила способы снижения стоимости услуг связи (в рамках исполнения предписания ФАС).

"Служба направила МТС письмо, в котором подчеркнула: повышение тарифов для этой категории абонентов нарушает условия мирового соглашения; ФАС считает такие действия мобильного оператора недопустимыми", - говорится в сообщении антимонопольного ведомства. Оператор должен в течении двух дней ответить на письмо ФАС.

"Также служба проанализирует обоснованность повышения стоимости услуг связи для иных абонентов и при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования", - добавили в антимонопольной службе.

Ранее о планах изменить ценообразование сообщили и другие федеральные операторы. Так, "Мегафон" и "Вымпелком" (бренд "Билайн") вводят плату за опцию безлимитного интернета. Причины повышения: ценовая война и повышенная нагрузка на сети, инфляция, рост НДС до 22% и необходимость исполнять требования законодательства в области борьбы с мошенниками.