По итогам 2025 года 59,2% калужских трасс соответствуют показателю нормативного состояния региональных дорог

26 января в Калуге под председательством губернатора области Владислава Шапши состоялось Заседание регионального кабинета министров провел губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«В прошлом году в области отремонтировано более 200 км дорог, начаты работы на ещё 100 км, которые завершатся в последующие годы. Приведено в порядок семь мостов. Отдельное внимание уделено общественному транспорту. На обновление транспортной инфраструктуры и подвижного состава направлено около миллиарда рублей. Эта работа дает комплексный результат, повышает качество дорог, улучшает логистику, растет привлекательность территорий», - в частности сказал губернатор.

Объем выполненных работ по региональному проекту «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» составил 130 км дорог областного значения на 14 участках дорог в 13 муниципальных округах. Всего в прошлом году по всем мероприятиям госпрограммы отремонтировано и реконструировано семь мостов на областных дорогах общей протяженностью почти 331 м.

Также продолжились работы по развитию интеллектуальной транспортной системы, которая была введена в эксплуатацию в 2024 году. Установлено 70 детекторов мониторинга транспорта и к системе дополнительно подключено 8 умных светофоров. Для развития системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения приобретено 5 стационарных комплексов. В 2025 году их общее количество составило 141 единицу, из них 123 – это стационарные комплексы и 18 мобильных.

Еще одним приоритетным направлением деятельности регионального минтранса является обеспечение безопасности дорожного движения. Выполнены работы по нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков, барьерных ограждений, проекционных пешеходных переходов.

В 2025 году выполнено 347 179 регулярных рейсов автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, что на 2,7% больше по сравнению с 2024 годом (338 113) и перевезено почти 4 млн пассажиров, что на 6,2 % больше по сравнению с 2024 годом. При поддержке губернатора и регионального Правительства, используя федеральные механизмы, для Калуги и Обнинска, Бабынинского, Барятинского, Жуковского, Ульяновского, Хвастовичского и Юхновского округов закуплен 51 автобус. За счет средств, высвобождаемых в результате списания задолженности субъектов Российской Федерации по бюджетным кредитам, для областной столицы приобретены 22 троллейбуса.

Всего в 2025 году общая протяженность отремонтированных и реконструированных дорог регионального и местного значения составила 320,5 км, мостов - 331 м. Это позволило увеличить показатель нормативного состояния региональных дорог до уровня 59,2 %.