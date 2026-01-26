Преподавателю центра МВД в Коми ужесточили меру пресечения

Верховный суд Республики Коми ужесточил меру пресечения преподавателю учебного центра МВД по региону Владимиру Опарину, во время занятия которого произошел взрыв с последующим возгоранием.

Как сообщила объединенная пресс-служба судов региона, он переведен из-под домашнего ареста в СИЗО.

Уголовное дело расследуется по двум статьям - халатность и превышение должностных полномочий. В СК сообщали, что один из преподавателей учреждения в ходе учебного занятия со слушателями привел в действие учебно-имитационную гранату. В результате произошел хлопок и последующее возгорание находившихся в помещении легковоспламеняющихся предметов. Два человека впоследствии умерли, более 30 пострадали.

Второй обвиняемый - начальник центра Антон Дашевский. Он арестован.