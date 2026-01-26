Московские аэропорты могли бы обслуживать вдвое больше пассажиров, чем сейчас

Несмотря на периодические транспортные коллапсы, с которыми сталкиваются столичные аэропорты, в целом они недозагружены, считают эксперты. С текущей инфраструктурой Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковских могли бы удвоить пассажиропоток. Но из-за ситуации с пассажироперевозками они смогут сделать это лишь в перспективе двух десятков лет.

"У нас мощности и пропускная способность всех трёх московских аэропортов на сегодня превышает реальные объёмы перевозок. И с учётом того, что перспектив существенного увеличения флота авиакомпаний в ближайшие годы не просматривается, это значит, и бурного роста пассажиропотока не произойдёт. Хотя в целом я уверен, что все три московских аэропорта могли бы увеличить пассажиропоток вдвое, но, боюсь, это перспектива следующего двадцатилетия. То есть площади есть, инфраструктура есть, а пассажиропоток недостаточен", - цитирует радио "Говорит Москва" главного редактора портала Авиа.Ру Романа Гусарова.

В 2024 году общий пассажиропоток четырех аэропортов московского авиаузла составил около 104 млн пассажиров.