Спикер Калужского Заксобрания поздравил с Днем российского студенчества калужских учащихся

Председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев поздравил студентов региона с Днем российского студенчества, пожелал, как можно дольше сохранять студенческий задор и жажду знаний

"Студенческие годы — это, пожалуй, самое светлое и яркое время в жизни. Это пора, когда всё кажется возможным, когда сердце наполнено смелыми планами, а впереди — целая жизнь, богатая открытиями. Это время настоящей дружбы, первой любви и поиска своего призвания. Все, кто сейчас учатся в вузах и сузах, безусловно, уже совсем скоро будут определять вектор развития нашего региона и всей страны. Мы ждем вас — грамотных, амбициозных и неравнодушных — во всех сферах жизни родной области", - говорится в поздравлении.

Также Геннадий Новосельцев поблагодарил ребят за их добрые дела: "Хочу сказать слова благодарности ребятам – участникам волонтерского движения. Ваша активная помощь нашим защитникам на фронте и жителям приграничных территорий бесценна".

Спикер пожелал всем калужским студентам "дольше сохранять в себе студенческий задор и жажду знаний".