Обама и Клинтон поддержали протесты американцев против Трампа

Экс-президент США Барак Обама поддержал протесты американцев против иммиграционных агентов нынешнего президента Дональда Трампа и текущей миграционной политики действующей республиканской администрации Белого дома. Он опубликовал по этому поводу официальное заявление от своего имени и своей супруги, как темнокожих американцев.

Накануне в Миннеаполисе (штат Миннесота) произошло убийство: от рук офицера миграционной службы (ICE) погиб мужчина, после чего на улицы вышли сотни тысяч человек. Обама назвал это трагедией и тревожным сигналом для США, где "базовые ценности страны все чаще оказываются под угрозой". К этому же взывают и республиканцы, называя бесконтрольную миграцию угрозой стране. Однако агенты действуют безнаказанно и используют тактику запугивания и провокаций, что незаконно, жестоко и унизительно, считает Обама. Это уже привело к гибели двоих человек. Он призвал Трампа остановить насилие и начать диалог с губернатором Миннесоты Тимом Уолцем и мэром Миннеаполиса. При этом штат контролируется демократами, которые с небольшим перевесом победили на последних выборах (штат относится к колеблющимся, но больше склоняется к демократам).

Миграционные агенты уже второй раз застрелили человека в результате сопротивления или других форм выражения несогласия. Так, убитый Алекс Претти снимал происходящее на телефон и вступился за женщину, которую агенты повалили на тротуар. После чего был застрелен. Трамп же публично поддержал действия агентов. Он возмутился бездействием местной полиции, которая не защищала агентов, которые вынуждены были защищать себя сами.

"12 000 нелегальных преступников-иностранцев, многие из которых жестоки, были арестованы и вывезены из Миннесоты. Если бы они там оставались, вы увидели бы нечто гораздо худшее, чем то, что видите сегодня!" - написал Трамп.

Он также обвинил власти штата в подстрекательстве к протестам и мятежу.

После гибели Претти многие жители вышли на улицы с плакатами "ICE - вон из города", "Нет насилию" и др. Начали даже возводиться баррикады на улицах города. Власти штата приняли решение о вводе подразделений нацгвардии, которые были направлены для усиления охраны административных зданий. При этом мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей снова призвал Вашингтон вывести федеральных агентов из города, заявив, что их присутствие лишь "подливает масла в огонь". Протесты также поддержал экс-президент Билл Клинтон.

Политолог-американист Малек Дудаков пишет, что демократы настроены радикально и угрожают поднять восстание против федеральных властей, начав арест миграционных агентов. Они также выступают за полную ликвидацию этой службы. Если же жесткие действия в отношении протестующих будут продолжаться, то не исключен шатдаун - остановка работы правительства после 1 февраля, что ударит по позициям Трампа.

"Пока же демократы распаляют против него цветную революцию, бурно начиная 2026, который обещает стать годом массовых протестов в США. Во всей красе повторяется ситуация с погромами БЛМ 2020 года, которые демократы тоже тогда характеризовали как "в основном мирные". Тысячи сожженных домов, ущерб на миллиарды долларов и десятки погибших они старались не замечать", - написал Дудаков.

Сейчас федеральные агенты по факту оказались в изоляции. Им не помогают власти штата, где поддерживают протесты. Белый дом думает отправить в штат полторы тысячи солдат, но для этого придется задействовать "акт о мятеже". Дело принимает серьезный оборот, заключил эксперт.