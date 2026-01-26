Председатели российских городских Дум обсудили практики укрепления межнационального согласия в Тюмени

26 Января 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Народов много - семья одна 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доктрина Трампа в действии

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Народов много - семья одна Тюменская область
Фото: duma.tyumen-city.ru

Председатели российских городских Дум обсудили практики укрепления межнационального согласия в Тюмени

В рамках рабочей сессии в Тюменской городской Думе состоялся открытый диалог «Об опыте работы представительных органов власти по укреплению мира и согласия».

Для участия в этом масштабном мероприятии в Тюменскую городскую Думу прибыли делегации из Рязани, Волгограда, Якутска, Ульяновска, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Ханты-Мансийска, представители Тюменской области из Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Тюменского муниципального округа. По ВКС к участию во встрече подключились коллеги из Краснодона и Салехарда.

"Мы собрались сегодня не просто как коллеги, а как единомышленники и партнеры, — отметила в своем вступительном слове модератор диалога, председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова. — Наш главный вывод за годы работы: мир — это умение превращать различия в источник силы, в синергию. Когда, например, татарский Сабантуй становится праздником межнационального общения для всего города".

Участников встречи приветствовал заместитель губернатора Тюменской области по внутренней политике Павел Белявский: "Особенное значение имеет недавно утвержденная новая Стратегия государственной национальной политики, где особое внимание уделяется единству, а не разнообразию. Ранее основное внимание уделялось сохранению культурных различий, однако теперь акцент смещается на выявление общих ценностей и целей, что позволит укрепить общество и обеспечить его процветание".

Глава города Максим Афанасьев напомнил, что в Тюмени в дружбе и согласии проживают представители 130 национальностей.

"Год назад при администрации города был создан Совет национальных общественных объединений. Результаты его работы были высоко оценены на федеральном уровне и вошли в число лучших практик в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия", — поделился глава города.

Отметим также, что региональное отделение «Ассамблеи народов России Тюменской области» является одним из крупнейших среди субъектов РФ.

Спикеры представительных органов власти городов России, которые стали участниками состоявшейся в Тюмени встречи, презентовали свои успешные практики.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Так, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова рассказала о взаимодействии с итальянскими городами Генуя и Алессандрия, в рамках которого проводится научная конференция «Народы СССР и стран Европы против фашизма в период Второй мировой войны». В частности, в прошлом году в конференции помимо итальянских коллег принимали участие делегаты из Азербайджана, Болгарии, Армении, Сербии в онлайн-формате.

Председатель Волгоградской городской Думы Владлен Колесников рассказал об акции "Вместе мы едины".

«Гуманитарная колонна повезет груз для военнослужащих в зону специальной военной операции. Символично, что старт колонны будет дан от Мамаева кургана, где, помимо всемирно известного мемориального комплекса, уже 30 лет существует Аллея Славы с памятными знаками в честь защитников Сталинграда, воинов разных национальностей и регионов — от Рязани до Якутии, от Астрахани до Екатеринбурга», — отметил он.

Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова выступила перед коллегами с докладом «Тюменская городская Дума: представительный орган власти многонационального народа города Тюмени». Она подчеркнула, что в Тюмени создана благоприятная межнациональная обстановка, где в мире и согласии на протяжении многих веков проживают люди разных национальностей и вероисповедания.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Депутаты Тюменской городской Думы обменялись с коллегами мнением, задали интересующие вопросы. При этом экспертная группа в составе руководителей и представителей региональных и федеральных СМИ, которая работала на площадке мероприятия, анализировала и фиксировала наиболее интересные практики.

Завершая открытый диалог, руководители органов местного самоуправления акцентировали внимание на том, что конструктивное сотрудничество - важный фактор для развития территорий.

"С момента подписания соглашения с Тюменской городской Думой наше взаимодействие стало частым, системным и, что особенно важно, эффективным", — отметил председатель Думы Ханты-Мансийска Константин Пенчуков.

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов подчеркнул, что сотрудничество с Тюменской городской Думой стало уже традиционным, в том числе и в сфере межнационального согласия: "В условиях, когда в наших городах проживают представители разных национальностей, задача органов местного самоуправления — постоянно работать над сплочением общества и укреплением единства народов России".

(2026)|Фото: duma.tyumen-city.ru

В рамках встречи руководителей органов местного самоуправления на площадке Тюменской городской Думы были подписаны соглашения о межмуниципальном сотрудничестве между Екатеринбургом и Рязанью, Рязанью и Челябинском, Рязанью и Ульяновском, а также Ульяновском и Курганом.

Стоит напомнить, что межмуниципальное взаимодействие Тюменской городской Думы налажено уже с 10 субъектами.

Теги: светлана иванова, городска дума тюмени, делегации, межмуниципальное сотрудничество, год единства


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети