Председатели российских городских Дум обсудили практики укрепления межнационального согласия в Тюмени

В рамках рабочей сессии в Тюменской городской Думе состоялся открытый диалог «Об опыте работы представительных органов власти по укреплению мира и согласия».

Для участия в этом масштабном мероприятии в Тюменскую городскую Думу прибыли делегации из Рязани, Волгограда, Якутска, Ульяновска, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Ханты-Мансийска, представители Тюменской области из Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Тюменского муниципального округа. По ВКС к участию во встрече подключились коллеги из Краснодона и Салехарда.

"Мы собрались сегодня не просто как коллеги, а как единомышленники и партнеры, — отметила в своем вступительном слове модератор диалога, председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова. — Наш главный вывод за годы работы: мир — это умение превращать различия в источник силы, в синергию. Когда, например, татарский Сабантуй становится праздником межнационального общения для всего города".

Участников встречи приветствовал заместитель губернатора Тюменской области по внутренней политике Павел Белявский: "Особенное значение имеет недавно утвержденная новая Стратегия государственной национальной политики, где особое внимание уделяется единству, а не разнообразию. Ранее основное внимание уделялось сохранению культурных различий, однако теперь акцент смещается на выявление общих ценностей и целей, что позволит укрепить общество и обеспечить его процветание".

Глава города Максим Афанасьев напомнил, что в Тюмени в дружбе и согласии проживают представители 130 национальностей.

"Год назад при администрации города был создан Совет национальных общественных объединений. Результаты его работы были высоко оценены на федеральном уровне и вошли в число лучших практик в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия", — поделился глава города.

Отметим также, что региональное отделение «Ассамблеи народов России Тюменской области» является одним из крупнейших среди субъектов РФ.

Спикеры представительных органов власти городов России, которые стали участниками состоявшейся в Тюмени встречи, презентовали свои успешные практики.

Так, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова рассказала о взаимодействии с итальянскими городами Генуя и Алессандрия, в рамках которого проводится научная конференция «Народы СССР и стран Европы против фашизма в период Второй мировой войны». В частности, в прошлом году в конференции помимо итальянских коллег принимали участие делегаты из Азербайджана, Болгарии, Армении, Сербии в онлайн-формате.

Председатель Волгоградской городской Думы Владлен Колесников рассказал об акции "Вместе мы едины".

«Гуманитарная колонна повезет груз для военнослужащих в зону специальной военной операции. Символично, что старт колонны будет дан от Мамаева кургана, где, помимо всемирно известного мемориального комплекса, уже 30 лет существует Аллея Славы с памятными знаками в честь защитников Сталинграда, воинов разных национальностей и регионов — от Рязани до Якутии, от Астрахани до Екатеринбурга», — отметил он.

Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова выступила перед коллегами с докладом «Тюменская городская Дума: представительный орган власти многонационального народа города Тюмени». Она подчеркнула, что в Тюмени создана благоприятная межнациональная обстановка, где в мире и согласии на протяжении многих веков проживают люди разных национальностей и вероисповедания.

Депутаты Тюменской городской Думы обменялись с коллегами мнением, задали интересующие вопросы. При этом экспертная группа в составе руководителей и представителей региональных и федеральных СМИ, которая работала на площадке мероприятия, анализировала и фиксировала наиболее интересные практики.

Завершая открытый диалог, руководители органов местного самоуправления акцентировали внимание на том, что конструктивное сотрудничество - важный фактор для развития территорий.

"С момента подписания соглашения с Тюменской городской Думой наше взаимодействие стало частым, системным и, что особенно важно, эффективным", — отметил председатель Думы Ханты-Мансийска Константин Пенчуков.

Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов подчеркнул, что сотрудничество с Тюменской городской Думой стало уже традиционным, в том числе и в сфере межнационального согласия: "В условиях, когда в наших городах проживают представители разных национальностей, задача органов местного самоуправления — постоянно работать над сплочением общества и укреплением единства народов России".

В рамках встречи руководителей органов местного самоуправления на площадке Тюменской городской Думы были подписаны соглашения о межмуниципальном сотрудничестве между Екатеринбургом и Рязанью, Рязанью и Челябинском, Рязанью и Ульяновском, а также Ульяновском и Курганом.

Стоит напомнить, что межмуниципальное взаимодействие Тюменской городской Думы налажено уже с 10 субъектами.