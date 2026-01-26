Серебро и золото установили исторический рекорд стоимости

Стоимость серебра и золота на мировых рынках бьет рекорды. Сегодня серебряный фьючерс с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) стоил $110 за тройскую унцию – это новый исторический максимум.

Цены на серебро толкают вверх сразу несколько факторов: многолетний дефицит рынка серебра, спекулянты, желание инвесторов избавиться от долларов и госдолга США, Трамп, воюющий с союзниками по НАТО.

Тренд на рынке золота аналогичный. Драгоценный металл впервые добрался до отметки $5100 за тройскую унцию. За минувший год золото подорожало на 64%, а с начала 2026 года – уже на 17%.

Драгметаллы стали тихой гаванью для инвесторов на фоне геополитической напряженности и неопределенности. Шаги администрации Трампа, часто непоследовательные, подрывают доверие инвесторов к американским активам.