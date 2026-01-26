Россияне поставили абсолютный исторический рекорд по потреблению газа

Россияне поставили абсолютный исторический рекорд по суточному потреблению газа. 24 января по Единой системе газоснабжения "Газпром" поставил потребителям внутри страны 1829,9 млн кубометров газа.

Предыдущий рекорд держался примерно год – 13 января 2024 года было поставлено 1814,7 млн кубометров газа.

"Рост потребления газа связан с холодной погодой в большинстве регионов России. Средняя температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения 24 января снизилась до минус 19,1 градусов", - комментируют в "Газпроме".

По данным компании, к зиме 2025-2026 гг. "Газпром" создал в российских хранилищах оперативный резерв газа в объеме 73,170 млрд куб. м – это рекорд для отечественной газовой отрасли.