В Нягани огонь уничтожил кровлю мечети

В Нягани около двух часов ночи произошел пожар в мечети на ул. Ленина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Югре.

Прибывшие на место первые пожарные подразделения обнаружили горение кровли. В результате происшествия огнем повреждена кровля на площади 350 "квадратов". Пожар был локализован в 02.15, а открытое горение ликвидировано в 02.25. Причины возгорания устанавливаются. К тушению от МЧС России привлекались пять единиц техники и 18 сотрудников.

Прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара. На место происшествия с целью координации действий правоохранительных органов и специальных служб выезжал прокурор города Нягани Сергей Клочков. Надзорное ведомство даст оценку исполнения требований законодательства в сфере пожарной безопасности. Ход и результаты доследственной проверки по факту произошедшего поставлены на контроль.