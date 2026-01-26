Игорь Седов уверен, что молодежный парламент Астрахани станет настоящим драйвером позитивных перемен

Накануне в Городской Думе Астрахани прошёл второй, ключевой этап конкурса по формированию нового состава Молодежного парламента. Свои социальные проекты на рассмотрение комиссии представили наиболее активные представители астраханской молодёжи: студенты, общественные деятели и волонтёры.

Оценку проектных инициатив 32 кандидатов проводила компетентная комиссия. Основными критериями оценки стали актуальность предложений, возможность их практической реализации и глубина проработки вопросов, наиболее остро стоящих перед молодежью города. Темы проектов охватили широкий спектр направлений: от содействия в трудоустройстве выпускников и поддержки молодых специалистов до развития промышленного потенциала региона, патриотического воспитания, благоустройства городских пространств и создания современных экологических зон.

«Прямой диалог, когда власть слышит конкретные идеи молодёжи, является залогом эффективного развития города. Мы всегда готовы поддерживать инициативы! Уверен, что будущий Молодежный парламент станет настоящим драйвером позитивных перемен, а энергия и свежий взгляд кандидатов принесут Астрахани реальную пользу», — подвел итог Игорь Седов.