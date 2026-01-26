Чибис назвал "оптимистичными" оценки "Россетей" по поводу ситуации со светом в регионе

Восстановление электроснабжения в Мурманской области по временной схеме по оптимистичному сценарию займет не менее суток, сообщил губернатор Андрей Чибис. При этом полное восстановление с постоянными опорами в месте повреждения ЛЭП займет не меньше недели.

Он отметил, что первоначальные оценки местного руководства "Россетей" о скорости восстановления электроснабжения были "излишне оптимистичными". По его словам, место аварии находится в труднодоступной местности, там тяжелые погодные условия, техника тонет в снегу, пишет РИА Новости.

23 января обрушились пять опор ЛЭП в семи километрах от Мурманска. Из-за этого обесточены оказались часть столицы области и закрытый город Североморск. Специалисты с кинологами и взрывотехники обследовали поврежденные конструкции и не нашли следов вмешательства третьих лиц. Предположительной причиной обрушения стала усталость металла, поскольку опоры эксплуатировались с 60-80-х годов прошлого века.

Утром 26 января Чибис сообщил о том, что все жилые дома и социальные объекты обеспечены теплом и водой, в 80% домов стабильно поступает электроэнергия.