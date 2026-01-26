26 Января 2026
в россии
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Гособвинение запросило шесть лет для директора "ТБО "Экосервис"

Гособвинение запросило для директора ООО "ТБО "Экосервис" Анны Распоповой шесть лет лишения свободы за злоупотребление полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Напомним, что Распопова обвиняется по ч. 2 ст. 201 УК РФ "Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ, если это деяния повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций, а также тяжкие последствия".

Гособвинение предоставило доказательства, что 18 мая 2018 года "ТБО "Экосервис", в рамках соглашения с МинЖКХ Свердловской области обязалось вывозить, транспортировать, обрабатывать, утилизировать и обезвреживать твердые коммунальные отходы в зоне действия Западного административно-производственного объединения. Вопреки этому, Распопова с сентября 2023 по август 2024 года перечислила в адрес ООО ПКФ "Азимут" свыше 80,3 мл рублей, а в адрес ООО "ЭКО-РЕГУЛ" свыше 26 млн рублей. Организации сбор и вывоз мусора не осуществляли и услуги "ТБО "Экосервис" фактически не оказывали.

"Указанные действия повлекли ухудшение финансового состояния и возникновение задолженности регионального оператора перед операторами, фактически оказывавшими услуги по транспортировке и вывозу отходов, а также перед ООО "Горкомхоз", оказывающим услуги по сбору и накоплению отходов на полигоне в г. Ревда", - рассказали в пресс-службе суда.

Действия Распоповой привели к мусорному апокалипсису сразу в нескольких городах: Первоуральск и Первоуральский муниципальный округ, Полевской и Полевской муниципальный округ, Ревда и Дегтярск, пгт. Арти и Артинский городской округ, пгт. Верх-Нейвинский, городской округ Верхний Тагил, Кировград, ЗАТО г. Новоуральск и Новоуральский городской округ.

После этого ООО "ТБО "Экосервис" лишили статуса регионального оператора на территории Западного административно-производственного объединения.

В ходе судебных прений государственный обвинитель попросил суд назначить Анне Распоповой наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью в сфере обращения с отходами производства и потребления сроком на два года.

Теги: ТБО Экосервис, Гособвинение, директор, суд


