Директора уральской компании "Теплоснаб" судят за многомиллионное мошенничество

На Среднем Урале Ирбитский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела директора ООО "Теплоснаб" Леонида Бычкова. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии обвинения, в 2019-2023 годах Бычков похитил более 10 млн рублей у управления образования Байкаловского района.

"Бычков вводил в заблуждение Региональную энергетическую комиссию, предоставляя фиктивные документы о закупках дорогостоящего угля для котельных. На основании этих документов для школ и детских садов устанавливались искусственно завышенные тарифы на тепло. Фактически вместо угля для отопления социальных объектов использовались дрова и солома, что значительно дешевле", - говорится в материалах уголовного дела.

Всего управлению образования района был причинен ущерб на сумму более 10 млн рублей. По мнению обвинения, средства были необоснованно включены в тариф и оплачены из бюджета.

Как отметили в суде, свою вину Леонид Бычков не признал. Приговор директору компании "Теплоснаб" будет вынесен позже.