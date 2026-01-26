Сибиряк получил 22 года за госизмену и диверсии

Сибиряк Тимур Пелецкис получил солидный срок за госизмену и диверсию. Приговор вынес II Восточный окружной военный суд.

Пелецкис познакомился с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. После этого он стал членом банды, занимавшейся диверсионной деятельностью в Иркутске и Иркутской области. Пройдя обучение, Пелецкис 28-29 декабря 2023 гг. поджёг две базовые станции операторов связи в Иркутской области. В мае 2024 г. его задержали при попытке высверлить замок релейного шкафа для последующего поджога.

Вменяли ему и другие преступления. Приговор суда – 22 года лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части наказания – в колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 2 года. Приговор в законную силу не вступил, сообщает суд в своём telegram-канале.