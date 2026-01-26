26 Января 2026
в россии
Общество Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюменской области с октября прошлого года ищут юношу, пропавшего в свой день рождения

В Тюменской области с 27 октября 2025 года ведутся поиски 18-летнего Кирилла Сергиевича, пропавшего в день своего совершеннолетия. Информация о поисках размещена в группе "Лиза Алерт" Тюменской области, передает корреспондент Накануне.RU.

Молодой человек отпраздновал свой день рождения в баре, возвращался домой пешком, но так и не дошел. Юноша поздно возвращался домой после праздника, в последний раз камеры зафиксировали его, идущего к мосту на окраине города.

"Мать парня признается: семья живет в постоянном напряжении, спят по два-три часа, пытаются сами искать помощь и хоть какую-то информацию. По ее словам, все идет слишком медленно. Сейчас активные поиски не ведутся — волонтеры ждут заявок от полиции. Правоохранители распространяют ориентировки в соседних регионах", - говорится в сообщении "ЧС Тюмень".

СУ СК России по Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения молодого человека 2007 года рождения. 27 октября около 02.30 он вышел из кальян-бара, расположенного в Ишиме, и направился к месту жительства в деревню Синицына. С тех пор о его местонахождении неизвестно.

Молодой человек был одет в черную куртку, кофту, джинсы и серые кроссовки. Среди примет — рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, картавость.

Теги: День рождения, юноша, мпоиски


