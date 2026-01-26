В Оренбургской области при производстве горных работ погиб проходчик

В Оренбургской области при производстве горных работ проходчик подземного участка получил травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, на одном из промышленных предприятии в Гайском муниципальном округе произошло обрушение горной выработки. На предприятии сформирована комиссия, которая выясняет причины и обстоятельства произошедшего.

В августе 2025 года в Ростовской области обрушилась шахта "Шерловская - Наклонная", разработку которой ведет АО "Донуголь". Один человек погиб, двоим удалось спастись при обрушении на шахте.