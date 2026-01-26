Премьер Канады высказался о возможном сотрудничестве с Китаем

Премьер-министр Канады Марк Карни высказался о возможном сотрудничестве с Китаем. В разговоре с журналистами политик отметила, что у страны есть обязательства не заключать соглашений о свободной торговле со странами, в которых нет рыночной экономики, заблаговременно не уведомив партнёров.

"У нас нет никаких планов такого толка ни в отношении Китая, ни любой другой нерыночной экономики", - приводит РИА Новости слова Карни.

На прошлой неделе стало известно, что Канада сближается с Китаем на фоне угроз США захватить Гренландию. Также президент США Дональд Трамп отозвал направленное Канаде приглашение в "Совет мира". Также американский лидер пригрозил, что введет пошлины в 100% на канадскую продукцию, если страна захочет сотрудничать с Поднебесной.