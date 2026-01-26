В Екатеринбурге потеплеет до —6 градусов

После сильных морозов в Екатеринбург наконец придет долгожданное потепление. На этой неделе синоптики прогнозируют повышение температуры до минус 6 градусов. Об этом сообщает Telegram-канал "Погода в Екатеринбурге".

"Предстоящая неделя в Свердловской области ожидается в среднем умеренно-холодной. Наиболее низкие температуры прогнозируются в начале недели, потепление происходит достаточно медленно, его пик придется на четверг-пятницу, после чего начнется очередное похолодание", - говорится в сообщении.

Сегодня днем температура воздуха достигнет минус 12-14 градусов. Ожидается переменная облачность без существенных осадков и ветер до 2-7 м/с. Ночью на вторник будет чуть холоднее - минус 19 градусов, однако днем сохраняется температура в минус 13. В среду днем потеплеет до минус 11 градусов, в четверг до минус 7, а в пятницу уже до минус 6 градусов. К выходным придет похолодание, но не критичное - в ночь на субботу - минус 12, днем - минус 10, а 1 февраля - в воскресенье - минус 19 ночью и минус 15 днем.

При этом, на неделе в регионе ожидаются осадки, суммарное количество которых достигнет 10-15 мм, а вблизи западной границы области - до 20 мм.