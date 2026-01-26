Жительница Тюменской области перешла по ссылке от "арендодателя" и лишилась денег

Жительница Тюменской области перешла по ссылке от "арендодателя", ввела данные карты для оплаты залога и лишилась 68 000 рублей, сообщили Накануне.RU в Главном управлении строительства Тюменской области.

В ведомстве отмечают, что такие схемы — лишь часть проблем. Арендаторы рискуют столкнуться с двойной сдачей, съемом чужой квартиры или требованием предоплаты перед исчезновением.

В главном управлении строительства призвали не открывать подозрительные ссылки и вложения — даже если они пришли от знакомых. В ведомстве напоминают, что мошенники часто используют поддельные письма или сообщения с вирусами, которые выглядят как письма от друзей или коллег.