Госдума может ограничить набор на платные места колледжей

Госдума может ограничить набор на платные места в колледжах. Власти хотят уменьшить число коммерческих мест на гуманитарных и экономических направлениях.

Законопроект планируют разработать и внести в нижнюю палату парламента России уже до конца весенней сессии текущего года. Он будет действовать по аналогии с законом об ограничении платных мест в вузах. В экспертном сообществе предупреждают, что такой подход может сказаться на финансовом положении колледжей, а некоторые абитуриенты захотят поехать учиться за рубеж, сообщают "Известия".

Что касается высшего образования, то, напомним, в 2025 г. в российские вузы зачислены 904 тыс. человек. Из них на бюджет – 440 тыс., остальные 464 тыс. – на платные места. То есть большинство зачисленных в вузы являются платниками.

Этот факт привлекает внимание по той причине, что весной 2025-го власти заявили, что будут ограничивать число платных мест в вузах. Норма направлена на снижение количества студентов-платников на невостребованных, прежде всего гуманитарных, специальностях в Москве и Санкт-Петербурге, куда приезжают из регионов и где после этого остаются жить. Так говорила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.